Tech-selskap sikrer dansk kontrakt – to grunnleggere selger aksjer gjennom en separat avtale

Huddlestock Fintech har inngått en avtale om å bygge og lansere en lavkostnadsplattform for danske MakeImpact!, basert på selskapets Bedrock API-løsning, ifølge en melding fra selskapet.

MakeImpact er et dansk fintech-selskap som gir private investorer kunnskap for å delta i investeringsmarkedet.

For at MakeImpact! skal kunne gå live med sine investeringsaktiviteter vil det være knyttet til et heleid tysk datterselskap av Huddlestock, som er underlagt Huddlestock Systems GmbHs regulatoriske paraply, og som er autorisert og regulert av tyske BaFin.

Huddlestock Fintech Teknologiselskap innen formues- og kapitalforvaltning.

Selskapet utvikler programvare for depotbanker, kapitalforvaltere og handelssteder.

Innsidere selger

I en separat børsmelding fra Huddlestock vises det til at et konsortium av investorer, inkludert Huddlestock Fintech-grunnleggerne Michel van Tol, Peter van Kleef og Murshid M. Ali, inngikk en avtale om å kjøpe 49 prosent av MakeImpact! ApS den 3. september. Transaksjonen gjennomføres via en aksjeswap som involverer Huddlestock-aksjer, ifølge en børsmelding.

Aksjebytteavtalen er inngått utenfor Huddlestocks oppgaver og børsmeldinger er sendt ut utelukkende til informasjonsformål, påpekes det.

Oppkjøpet vil bli finansiert gjennom en aksjebytteavtale mellom konsortiet og MakeImpact!, der nåværende eier(e) av MakeImpact! vil motta Huddlestock-aksjer i bytte mot aksjer i MakeImpact!.

Totalt vil 773.810 aksjer i Huddlestock bli overført i bytte mot en eierandel på 49 prosent i MakeImpact! med en tilhørende pris på 4,20 kroner pr. aksje.

For å finansiere avtalen selger Murshid M. Ali 309.524 aksjer i Huddlestock, og vil sitte igjen med drøyt 6,3 millioner aksjer gjennom sitt selskap, Berker Group.

Peter van Kleef selger 309.524 aksjer i Huddlestock, og vil sitte igjen med drøyt 20,6 millioner aksjer i Huddlestock gjennom sitt selskap Blue Oceans Enterprises.