Elop-datter skal levere løsninger til 4 millioner brukere i India

Elops AI-forretningsenhet Simplifai har signert en automatiseringskontrakt med indiske RKSV Securities India Private Limited (Upstox), som er landets nest største aksjemegler, ifølge en melding fra selskapet.

Upstox tilbyr handel i ulike segmenter som aksjer, valuta og opsjoner, og har over 4 millioner brukere.

Simplifai vil støtte Upstox med den digitale transformasjonen ved å automatisere prosessen innen kundehenvendelser og handelsordre via e-post, samt utnytte Simplifais Al-drevne Digital Employee-teknologi.

Kontrakten er satt opp som et innledende pilotprosjekt med et gjensidig mål om å inngå en bruksavtale der Upstox vil betale Simplifai en ukjent månedlig avtale for bruk av Al-løsningen.

– Avtalen viser tydelig potensialet i det asiatiske markedet, sier Bård Myrstad, visepresident i Simplifai, i meldingen.