Next-partner gjør sin første sensorbestilling

Next Biometrics har mottatt en første kjøpsordre for FAP20-sensorer fra en av sine større partnere, opplyser selskapet.

Bestillingen er verdt 5,5 millioner kroner.

Ordren er den første Next Biometrics mottar i henhold til rammeavtalen selskapet meldte om 10. mars. Next Biometrics-sjef Peter Heuman sa da at rammeavtalens inntektspotensial er betydelig.

Nå sier Heuman at selskapet er glad for at samarbeidet med «denne bransjelederen innen biometri» begynner å ta form, og at selskapet ser frem til et langvarig partnerskap «som vil fortsette å skape verdi for både kundene og Next-aksjonærene».

FAP20-sensorene vil bli levert til partneren i fjerde kvartal i år og første kvartal neste år.