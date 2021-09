Harmonychain kjøper eiendom

Datasenterindustrien i Norge opplever økende etterspørsel på grunn av god infrastruktur og miljøvennlig energi. Dette har gjort at et heleid datterselskap av Harmonychain, Arctic Core, har kjøpt en eiendom for utvikling av et datasenter på 995 kvadratmeter i Halden, opplyser selskapet mandag.

Ifølge Harmonychain ble kjøpet gjennomført til markedspris og er 100 prosent finansiert av selskapets egenkapital.

Sluttdokumentasjon er ventet 30. september, mens selve overtagelsen vil skje den 16. november i år.

Tidligere har eiendommen blitt brukt til industri, og det er tilgang til transformatorer på stedet. Det kreves likevel en viss utvikling i arbeidet med å skalere driften til ønsket nivå, da Harmonychain ønsker å bruke eiendommen til egen maskinvare, testenheter og/eller hosting av datamaskinvare for tredjeparter.

På grunn av den store etterspørselen vil Harmonychain fortsette å se etter flere aktuelle eiendommer for både utleie og kjøp, opplyser selskapet.