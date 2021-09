Fastholder målet om 1 milliard i inntekter i 2025

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Elop inngikk flere potensielle strategiske industripartnerskap med høy verdi i løpet av andre kvartal, i tillegg til at det første partiet med ultralydscannere er satt sammen for levering i oktober, og de første salgsordrene er fullført.

Blant annet har Elop inngått en intensjonsavtale med DEKRA Visatec, som har en arbeidsstyrke på cirka 44.000 medarbeidere i rundt 60 land på seks kontinenter. Det har også inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Statens Vegvesen.

Avtaler og kontrakter har medført at driftsinntektene har økt til 1,95 millioner kroner i andre kvartal, mot null i omsetning i andre kvartal i fjor.

ELOP Selskapet esigner og utvikler ultralydteknologi som hjelper til med å samle inn, vurdere og overvåke kritiske data fra betongkonstruksjoner.

Hovedproduktet, The Cobri, bruker en ultralydsensor som overfører og mottar akustiske signaler, kartlegger og skaper et levende bilde og 3D-modell av undergrunnskonstruksjonen.

Produktet brukes til å oppdage sprekker, tomrom, luftlommer, delaminasjoner og armeringsjern og tekniske rør i betongkonstruksjoner.

I løpet av andre kvartal har Elop, sammen med industrielle partnere som Veidekke, Equinor og Aker Solutions, også gjennomført felttester for å bekrefte at ultralydsteknologien kan leveres til eier av stor og kritisk infrastruktur. Testene har vært vellykkede, ifølge rapporten.

Elop forventer at teknologien deres vil fortsette å tiltrekke seg markedsinteresse, og det venter ytterligere salgsordre for ultralydscanneren tredje kvartal. Det tas imidlertidig høyde for begrensninger knyttet til pandemien med tanke live demonstrasjoner av produkter.

Basert på fremdriften i andre kvartal opprettholder Elop ambisjonen om en omsetning på 1 milliard kroner i 2025.

Les hele kvartalsrapporten her.