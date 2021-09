Crayon ett steg nærmere milliardoppkjøp

Det går fremover med Crayons oppkjøp av det australske selskapet Rhipe Limited. Tirsdag ble det kjent at Høyesterett i den australske delstaten New South Wales har bedt Rhipe om å innkalle til aksjonærmøte for behandle og stemme om den foreslåtte oppkjøpet. Det blir fortatt gjennom en såkalt Scheme Implementation Deed (SID).

SID er et australsk juridisk konsept der Rhipe vil innkalle til et møte med sine aksjonærer for å vurdere og stemme over det foreslåtte oppkjøpet. Gjennomføringen krever minst 75 prosent av stemmene og et flertall av aksjonærene må være til stede.

KPMG går god for budet

Videre kan Crayon vise til at KPMG i Australia har utarbeidet en rapport som sier at tilbudet fra Crayon er til det beste for Rhipes aksjonærer og at 2,50 australske dollar per aksje som tilbys av Crayon representerer fullt ut de underliggende verdien i Rhipe.

Crayon Group Holding IT-rådgivingsselskap innen programvare og digitale transformasjonstjenester med hovedkontor i Oslo.

Grunnlagt i 1999 under navnet Office Systems, og Melissa Mulholland tok over som midlertidig adm. direktør fra 15. mars etter Torgrim Takle.

Største aksjonær er det amerikanske oppkjøpsfondet One Equity Partners.

I tillegg har det norsk IT-selskapet også blitt informert av Rhipe-styret om at de vil anbefale til aksjonærene at de stemmer for oppkjøpet.

Aksjonærmøtet vil ta plass 11. oktober, opplyses det om, og hvis alt går som det skal vil Crayon har fullført oppkjøpet i begynnelsen av november.

Transaksjonen er fullfinansiert gjennom en kombinasjon av tilgjengelig likviditet, blant annet gjennom den nylig utstedte obligasjonen med flytende rente på 1,8 milliarder kroner, samt økte kredittfasiliteter.

Crayon vil betale et samlet beløp på 2,50 australske dollar for pr. Rhipe-aksje, som gir en egenkapitalverdi på 408 millioner australske dollar, tilsvarende 2,6 milliarder kroner.