Primærinnsider kjøper i Pexip

John Harald Grønningen, salgssjef for Europa, Afrika og Midtøsten i Pexip, har i dag kjøpt 1.430 aksjer i eget selskap, opplyser selskapet tirsdag.

Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittspris på 74,90 kroner per aksje. Totalt bruke Grønningen like over 100.000 kroner på å styrke posisjonen sin. Etter transaksjonen eier Grønningen drøye 343.000 aksjer i Pexip. Han har i tillegg rettighetene på ytterligere 67.500 aksjer.

I tillegg har personaldirektør Ingrid Woodhouse kjøpt 1.320 aksjer i selskapet for 75,45 kroner per aksje, for til nesten 100.000 kroner til samnen. Etter transaksjonen sitter Woodhouse på 17.430 aksjer, i tillegg til å ha rettighetene til enda 35.600 aksjer.

Pexip-aksjen blir tirsdag ettermiddag handlet for 76,95 kroner pr. aksje.