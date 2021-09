Analytiker ser stor oppside i Netflix

Det britiske investeringsbanken Atlantic Equities mener Netflix vil stå igjen som en av de store vinneraksjene når Wall Street venner seg mer til sin nåværende vekstrate.

Stor pågang i starten

Etter at mediekonsernet fikk et rush av nye abonnenter i starten av pandemien, har aksjen underprestert på børsen i år. Ifølge analytiker Hamilton Faber kommer det av at investorene har usikre på selskapets langsiktige vekstutsikter.

Men i et notat som Faber sendte ut til sine klienter mandag kveld, sier han at det virker som om aksjen nå har fått fastere grunn under føttene.

– Vi mener fire kvartal med fallende annonseprognoser er selvforsterkende, men nå ser vi at selskapet er ved en korsvei der estimater kan innfris. Dette forklarer hvorfor aksjen har utkonkurrert S&P 500 med 5 prosent siden de la frem resultatene for andre kvartal, sier analytikeren.

Faber har en kjøpsanbefaling på Netflix, og hevet mandag kursmålet sitt til 780 dollar pr. aksje fra tidligere 690 dollar. Ifølge CNBC er et kursmål på 780 dollar blant de høyeste satt for Netflix, og nesten 34 prosent over Netflix' sluttkurs på mandag, som var 590,53 dollar.

Ser mot Østen

Atlantic har også økt abonnementsprognosene og sier nå at de forventer at Netflix vil ha 311 millioner abonnenter i 2025, mot 209 millioner som selskapet hadde ved utgangen av andre kvartal i år.

Selv om veksten for streamingplattformen har avtatt i Nord-Amerika de seneste kvartalene, mener Faber at det fortsatt er plass til til å vokse i noen internasjonale markeder, og da spesielt i Japan.

Analytikeren forventer at Netflix vil stige med 25 prosentpoeng i «Solens rike», fra dagens 10 prosent til 35 prosents dekningsgrad innen utgangen av 2025.

Fremover forventer den britiske investeringsbanken at Netflix' gjennomsnittlige inntekt per bruker vil øke med 5 prosent årlig i det fleste markedene deres det neste tiåret.