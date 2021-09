Tilrettelegger høyner kursmål i børsfersking

Arctic Securities høyner kursmålet i Desert Control fra 18 til 31 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en analyse onsdag morgen.

Meglerhuset viser til rapporten for første halvår, en rapport som viste at selskapet nådde flere viktige milepæler i løpet av perioden. Produksjonskapasiteten er i ferd med å oppskaleres til 3 klynger innen årsslutt.

Det høyere kursmålet henger sammen med en lavere kapitalkostnad, mens Arctic holder øvrige estimater stort sett uendret.

«I vårt syn er fremgangen som er gjort siden børsnoteringen en faktor som tar ned risikoen i investeringscaset, og gir oss trygghet i våre estimater. Det er også en viktig driver for videre oppjusteringer. Vi estimerer en fair value på 26-36 kroner pr. aksje, samtidig som vår uriskede verdivurdering peker mot en verdi på 44-55 kroner pr. aksje, skriver meglerhuset som var en av tilretteleggerne da Desert Control gikk på børs i april i år.

USA og Emiratene

Desert Control har laget en flytende leire som gjør at toppjord, sandholdig jord og ørkensand får tilbake evnen til å holde på vann og næringsstoffer.

Selskapet etablerte i løpet av halvåret et datterselskap i Abu Dhabi og planlegger i andre halvår et datterselskap for aktiviteter i California, Arizona og Nevada.

– I USA skal det bygges maskin for produksjon av flytende nanoleire som har kapasitet for mindre piloter og feltforsøk. I tillegg starter forberedelser til prosjekt med et amerikansk universitet hvor målet er å påvise tilsvarende vannbesparelser for landbruksavlinger i amerikansk jord som det nanoleire har oppnådd i Emiratene, sa Desert Control-sjef Ole Kristian Sivertsen om USA-planene da selskapet la frem sin rapport i forrige uke.

Han forventer at første landbruksområde med nanoleire i universitetsprosjektet vil være klart til såing i januar.

Ser 35 prosent oppside

Desert Control stiger i skrivende stund over 10 prosent til 23 kroner i onsdagens handel på Euronext Growth. Med kursmål 31 kroner ser Arctic Securities dermed fortsatt en oppside i aksjen på 35 prosent fra dagens nivåer.