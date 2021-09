Emisjon og nedsalg i Elliptic Laboratories

Elliptic Laboratories har hentet inn Carnegie og SpareBank 1 Markets for å gjennomføre en en rettet emisjon på på cirka 150 millioner kroner. Samtidig ønsker administrerende direktør Laila Danielsen og direktør Espen Klovning å selge aksjer for opptil 16 millioner kroner.

Passesta AS, et selskap eid av styreleder Tore Engebretsen og hans nærmeste familie, og MP Pensjon PK har på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for henholdsvis 7,5 millioner kroner og 10 millioner kroner. I tillegg har finansdirektør Lars Holmøy forpliktet seg til å kjøpe aksjer for 0,5 millioner kroner gjennom selskapet J12 Invest AS.

Nettoinntektene fra emisjonen vil brukes til å akselerere selskapets vekst, styrke selskapets balanse og finansiere en oppbygging av organisasjonen.

Onsdag morgen ble det kjent at Elliptic Laboratories har inngått en ny lisensavtale med en eksisterende smarttelefonkunde. Kunden omtales som en gamingtelefonprodusent, og den nye lisensavtalen gjelder to nye smarttelefonmodeller og bruk av selskapets Inner Beauty, en virtuell nærhetssensor basert på kunstig intelligens (AI).