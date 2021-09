Wall Streets heteste investor: – Vi har kuttet eksponeringen dramatisk

– Politisk risiko er det største bekymringspunktet nå, sier Tommy Wong, analytiker ved China Merchants Securities International, basert i Hong Kong.

Myndighetene slår også ned på spillevanene til unge kinesere. Barn under 18 år får ikke lov til å spille i mer enn tre timer i uken, og kun innenfor gitte tidsrammer.

Pony Ma, toppsjef i spillselskapet Tencent, hadde i starten av august tapt hele 14 milliarder dollar i papirverdier siden kinesiske myndigheter strammet jerngrepet om techgigantene.

Venner med myndighetene

Arks skarpt nedkuttede portefølje inneholder nå kun aksjer som søker å rette seg etter myndighetenes retningslinjer.

JD Logisitcs er blant disse, og Wood forteller at selskapet bygger infrastruktur i byer på tredje- og fjerde nivå i det kinesiske hierarkiet. Det finnes ingen offisielle lister over nivåene, men de største, rikeste byene er på øverste nivå, og så går det nedover.

E-handelsplattformen Pinduoduo er også en aksje i verdikjeden mellom gård og butikk Wood har investert kraftig i den senere tiden.

Uinvesterbart?

Woods bemerkninger kommer samtidig som en investorkonferanse ble holdt av Mizuho Securities der globale investorer diskuterte om president Xi Jinping har gjort enkelte sektorer i det kinesiske markedet uinvesterbart på grunn av den store risikoen som henger over selskapene.

Wood argumenterer for at til tross for Arks markante porteføljeendringer tror hun ikke Kina ønsker å skille seg fra resten av verden eller stanse veksten, men heller går gjennom en nullstilling.

– Jeg tror de vil revurdere noen av reguleringene ettersom tiden går. Vi vil ikke gi opp på Kina. De er så fokusert på innovasjon og har en iboende entreprenørholdning, sier Wood.