Elop-kontrakt i Nederland

Simplifai har inngått en avtale med Nh1816 Verzekeringen, et forsikringsselskap i Nederland, ifølge en børsmelding fredag.

Nh1816 Verzekeringen vil bruke Simplifais Digital Employee-teknologi for over 1.000 kundemailer pr. dag. Kontrakten er et pilotprosjekt hvor selskapet vil betale Simplifai en månedlig avgift for bruk av løsningen.