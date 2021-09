Tesla sikret seg ny patent

I 2019 skrev nyhetssiden Electrek at Tesla jobbet med teknologi som bruker laserstråler for å fjerne rusk fra frontruten på biler. To år senere har Tesla sikret seg patent på teknologien.

Patenten heter «Pulsed laser cleaning of debris accumulated on glass articles in vehicles and photovoltaic assemblies» og skal, ifølge Tesla, gjør det mer effektivt å få unna regn og annet uønsket materiale fra frontruta, solcellepaneler og andre flater av betydning. I tillegg til at det ser utrolig futuristisk og fett ut.

Under visningen av prototypen til Cybertruck la noen merke til at den ikke var utstyrt med vindusviskere som fikk noen til spekulerer i at Tesla faktisk hadde klart å ferdigstille teknologien. Det er uklart hvor langt Tesla har kommet for å realisere prosjektet, men de har også hatt andre ideer om å erstatte vindusviskere med noe annet.

Electrek skrev også tilbake i 2019 at Tesla jobbet med å utvikle elektromagnetiske vindusviskere som en erstatning for de tradisjonelle vindusviskerne som de også søkte patent på. Målet med denne ville satsingen er å finne en bedre balanse mellom å skjule vindusviskerne når de ikke er i bruk, som er den nye standarden for luksuskjøretøy, og at de samtidig er effektive når man først trenger de.