– Vi vil få bruksområder vi aldri har hørt om

Den sveitsiske investeringsbanken Credit Suisse har pekt seg ut flere aksjer i det asiatiske markedet som vil nyte godt av at smarttelefonindustrien kommer seg etter pandemien, og 5G-bølgen som kommer til å velte over markedet.

Credit Suisse har seks aksjer på listen over kjøpsanbefalinger og flere har oppsidepotensial på hele 40 prosent.

Manish Nigam, tech-direktør i Asia & Stillehavs-regionen i Credit Suisse, er forteller at utviklingen av 5G i mobiler er den første anvendelsen av teknologien, men det fulle potensialet i teknologien vil bli realisert lenger frem i tid.

– 5G i seg selv er en 10 år lang historie. Går vi tre, fem og ti år frem i tid vil vi se enheter og bruksområder som de fleste av oss aldri har hørt om eller klarer å se for oss, sier Nigam, til CNBC.

Dette er 5G 5G referer til femte generasjon av høyhastighets mobilt internett.

Det vil sørge for raskere hastigheter på nettsurfing på mobiltelefoner og mer båndbredde så det blir plass til de stadig flere som bruker internett.

Enkelte teknologier som selvkjørende biler er avhengige av raskt, stabilt internett, som 5G kan tilby.

Teknologien er relativt ny for det brede markedet, men bruksområdene går langt forbi mobilbruk.

Kommende bølge

Ny teknologi som selvkjørende biler er avhengig av rask utvikling og ikke minst utbredelse av teknologien for å fungere optimalt, til tross for at teknologien hittil kun har tatt små steg.

I et notat understreker investeringsbanken at veksten i smarttelefonmarkedet falt i andre kvartal på grunn av mindre salg i Kina så vel som påvirkningen av pandemien.

Banken har opprettholdt sitt estimat for at antall 5G-enheter vil vokse fra 255 millioner enheter i 2020 til 551 millioner i år. I løpet av neste år er det ventet at tallet vil vokse til 900 millioner, ettersom teknologien blir mer og mer tilgjengelig.

Anbefaler kjøp

Halvlederselskaper er ifølge Credit Suisse måten å manøvrere seg gjennom 5G-farvannet på.

Nigam forteller at selskapene som produserer halvledere kan kreve høyere priser på grunn av den høye etterspørselen og mangelen på halvledere.

Bankens toppvalg i sektoren er følgende aksjer: