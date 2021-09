poLight vil hente mer penger

poLight hyret i slutten av august inn Pareto Securities som tilrettelegger for en potensiell emisjon «innenfor eksisterende autorisasjon».

Motivet med en slik emisjon vil være å hente inn vekstkapital til selskapet. Timing, struktur og størrelse på utstedelsen vil være betinget av gjeldende markedsforhold og nødvendige vedtak i selskapet – som ennå ikke kan gi noen forsikringer om at emisjonen vil bli gjennomført.

I dag ble emisjonen varslet etter børsen stengte.

Nettoprovenyet vil brukes til å akselerere organisk vekst, så vel som generelle driftsøyemed, heter det i meldingen.

Polight Leverer en ny type linse til blant annet smarttelefoner, smartklokker og medisinske apparater.

Har hovedkontor i Horten.

Konsernsjef er Øyvind Isaksen.

Største aksjonær er det statlige investeringsselskapet Investinor.

poLight kansellerte i slutten av juli sitt mye omtalte smarttelefonprosjekt . Det sendte aksjen rett ned 32 prosent på to dager. Børsraketten leverte et sterkt andre kvartal med to store milepæler, og meldte om større tap tross firedobling av inntektene.