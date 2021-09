OnePlus' nye AirPods-killer

OnePlus er relativt nye på markedet når det gjelder trådløse øreplugger, og har tidligere prøvd seg med sine OnePlus buds. Resultatet var propper som så bra ut, men med et lydbilde som var sånn passe. Men denne gangen har de virkelig jekket opp nivået et solid hakk. Nok til å trygt kunne legge til «Pro» i slutten av navnet.

Det er det ingen tvil om hvor OnePlus har hentet inspirasjon fra når det kommer til design. Proppene er nermest identiske til Apples Airpods Pro, med unntak av noen små detaljer. Foto: Michael Groth

Tar designtegn fra Apple

OnePlus Buds Pro er lekre å se på, men det er ingen tvil om hvor OnePlus har hentet inspirasjon fra. Proppene er nærmest identiske til Apples Airpods Pro, og hadde det ikke vært for at de valgte å gå for forkromming av den nedre delen på proppene, så hadde vi ikke sett forskjell.

Øreproppene er komfortable, de har en god passform og holder seg veldig godt inne i ørene. Buds Pro kommer med aktiv støykansellering, og begge øreproppene har tre mikrofoner som, etter behov, aktivt filtrerer bort støy på opptil 40dB.

Spiller høyt

Lyden i proppene er upåklagelig. De spiller høyt og her får du rik bass og klar diskant ved hjelp av Dolby Atmos-støtte. Musikken er veldig tydelig og samtaler kommer veldig godt gjennom både på telefon og i videokonferanse.

OnePlus Buds Pro fungerer ikke via berøringsfølsomme overflater, men ved å klemme. Du kan kontrollere støykansellering, avspilling, bytte mellom spor ved hjelp av forskjellige klemmeintervaller og trykk. Akkurat som Apples Airpods Pro.

OnePlus Buds Pro kommer i et stilig lade-etui. Proppene skal sammen med dette etuiet kunne ha en levetid på opptil 38 timer. Foto: Michael Groth

Opptil 38 timer batteritid

Buds Pro kommer i et stilig ladeetui som fungerer som en batteri-reserve. Proppene skal sammen med dette etuiet kunne ha en levetid på opptil 38 timer. Etuiet er lite og passer lett i hvilken som helst lomme. Det støtter hurtiglading (Warp Charge), samt trådløs lading, og er i tillegg vannavstøtende(IPX4). Selve øreproppene er støv- og vannresistente (IP55), noe som gjør dem svært anvendelige til for eksempel trening. Med og uten støydemping varer batteriet på proppene mellom 5 og 7 timer før de må lades i etuiet igjen.

Krever app

OnePlus Buds Pro fungerer til både Android og iPhone, men for å få maksimalt ut av proppene må man installere en app som heter «HeyMelodi». Via denne appen vil du kunne veksle mellom nivåer av støykansellering, regulere volum og se batteriprosent på både proppene og ladeetuiet. I tillegg så kan man aktivere noe OnePlus kaller «Zen Mode Air», en funksjon som spiller av beroligende lyder for avkobling. Appen har ingen equalizer, men lar deg utføre lydtilpasning ved å spille av lyder i forskjellige frekvenser, og etter dette, generere et lydbilde bedre tilpasset deg og musikken du hører på.

OnePlus Buds Pro er en skikkelig overraskelse. De tilbyr en solid pakke og er definitivt en av de bedre konkurrentene til Apples Airpods Pro som koster en tredel mer.

Pris:

1.690 kr.