House of Control kjøper svensk selskap

House of Control Group har inngått avtale om å kjøpe Egreement AB i Sverige.

Det fremgår av melding tirsdag morgen.

Egreement har årlig gjentagende inntekter (ARR) på 12,7 millioner svenske kroner fra mer enn 300 kunder og 1.600 brukere på tvers av alle typer bransjer, hovedsakelig i Sverige. Transaksjonen verdsetter Egreement til 3,5 ganger ARR på gjeldfri basis, som vil bli oppgjort i kontanter. I tillegg kommer et earn-out-element som er oppad begrenset til 20 millioner svenske kroner, avhengig av fremtidig økonomisk utvikling.

"Oppkjøpet styrker House of Controls SaaS-tilbud betydelig innen digital signatur og avtalehåndtering", heter det.

Etter gjennomføringen av kjøpet av Egreement vil selskapet ha omtrent 2.000 kunder med mer enn 275.000 sluttbrukere i 66 land.

- Digitaliseringen av selskapets finansfunksjoner akselererer, og House of Control har som mål å ha et komplett økosystem av løsninger for CFO og finansavdelingen. Ved å utvide produktspekteret vårt med løsningene til Egreement, vil det forenkle arbeidsflyten for digital signering og avtalegenerering for våre kunder, sier administrerende direktør Lasse Sten i House of Control.