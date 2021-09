Bøter til Facebook og Twitter i Russland

En domstol i Moskva har ilagt Facebook fem bøter på til sammen 21 millioner rubler, ifølge en offisiell Telegram-kanal. Twitter er idømt bøter på fem millioner rubler i den samme domstolen. Beløpene tilsvarer henholdsvis 2,5 millioner og 600.000 kroner.

Hittil har Facebook fått bøter på til sammen 90 millioner rubler, mens beløpet for Twitter er halvparten så stort, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass. Russiske myndigheter går ofte rettens vei mot nettselskaper som ikke fjerner innhold som oppfattes som ulovlig, inkludert pornografisk materiale og innlegg som hevdes å støtte narkotika eller selvmord.

De to selskapene føyer seg dermed inn i rekken av utenlandske teknologiselskaper som straffes i Russland. Myndighetene har strammet inn kontrollen over teknologigiganter med base i USA og beskylder dem for innblanding i det russiske valget denne uken.