Dette sier analytikere i forkant av Apple-lanseringen

Tirsdag kveld holder Apple et arrangement, der de trolig vil presentere sin nye Iphone, Apple Watch og AirPods.

Det har blitt stilt spørsmålstegn ved selskapets tilbydere av komponenter, i tillegg til forsinkelser ved fabrikker. Usikkerhetsmomentene har kommet som følge av den usikre coronasituasjonen, som spesielt har rammet flere av landene der selskapets produkter blir produsert.

Til tross for dette har aksjen steget om lag 12 prosent så langt i år, og flere analytikere mener aksjen har mer å gå på.

Etterspørselen vil bestemme

Hvorvidt den nye lanseringen vil bli en suksess, kommer an på etterspørselen etter den nye Iphonen, ifølge analytiker i Morgan Stanley Katy Huberty. – Dersom etterspørselen overstiger estimatene, kan aksjen stige mer i løpet av året, skriver hun til CNBC.

Investeringsselskapet Bird ser også lyse utsikter for Apple. De mener den nye 5G-teknologien vil fortsette å drive kvaliteten videre, og at dette vil kunne resultere i bedre brukervennlighet.

På den andre siden skriver investeringsbanken Piper Sandler at de mener interessen rundt den nye Iphone 13 virker særdeles lav. Til tross for dette estimatet har de de fortsatt med en kjøpsanbefaling for aksjen.

Anbefalingene

I forkant av arrangementet har flere av de store analytikerne på Wall Street presentert sine anbefalinger for aksjen, som finnes i listen nedenfor.