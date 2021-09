Forlengelse og mer utvikling for Harmonychain

Lokotech AS, et heleid datterselskap av Harmonychain AS, har onsdag mottatt et tilbud om justering av non-competition waiver fra ASIC-Designerne samt videre utvikling av ASIC designet før Multi Project Wafer (MPW) gjennomføres, skriver selskapet i en børsmelding onsdag morgen.

Dagens avtale gjelder i en periode på 12 måneder etter mottak av den første produksjonswafer mot 468.000 dollar. Det justerte tilbudet gjelder en periode på 12+12 måneder fra igangsettelse av ASIC masseproduksjon mot en ytelse på 468.000 + 497.800 dollar, som vil betales kvartalsvis, estimert til midten av 2022 og fremover. Dette antas kunne styrke Lokotech sin beskyttelse mot konkurranse, fremhever selskapet i meldingen.

Videre har ASIC Designers foreslått å forsøke å optimalisere ASIC designet ytterligere gjennom «place and route» for hånd. Tilbudet er på 149.000 dollar for dette, og dette arbeidet som potensielt kan bidra til en mer konkurransedyktig ASIC fører til at Lokotech planlegger å gjennomføre MPW i midten av mars 2022. MPW antas ta 90 dager før etterfølgende testing, heter det i meldingen.

«Med forbehold om at Lokotech AS aksepterer tilbudet over slik det foreligger eller i en litt justert form, vil dette sikre Lokotech bedre IPR beskyttelse samt også føre til at en del kostnader til ASIC Designers som var forventet periodisert i 2021 i stedet periodiseres i 2022», skriver Harmonychain i meldingen.

Som tidligere meldt vil selskapet vurdere ulike strategiske alternativer i forhold til det videre utviklingsløpet. Regnskapet for første halvår 2021 forventes offentliggjort etter børsslutt etter avholdt styremøte.