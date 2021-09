Apple lanserte i går kveld norsk tid sin siste smarttelefonmodell, iPhone 13, i tillegg til en ny generasjon smartklokke og en kraftig oppgradert iPad mini.

Oppgraderingene var marginale fra forrige års iPhone 12, med en noe mindre notch på toppen av skjermen, bedre kamera for de billigere modellene og bedre batteritid for toppmodellen Pro Max.

Lanseringen imponerte svært få og Apple-aksjen stupte etter presentasjonen. Techgiganten endte tirsdagens handel ned 1 prosent på Wall Street.

Delte meninger

Analytikerne er delte i sine meninger om hva dette har å si for Apple-aksjen i tiden fremover.

Delano Saporu, grunnlegger av New Street Advisors, sier han kjøper mer etter kursfallet.

– Det legger på kortsiktig svakhet. Vi hadde Epic-avgjørelsen i retten i forrige uke, og kursen falt noe. Jeg tror langsiktige investorer bør kjøpe mer på kortsiktig svakhet, sier han til CNBC.

– Aksjen har en P/E på rundt 29 ganger, som er lavere enn de fleste FAANG-aksjene. Jeg tror det er rom for mangedobling, sier Saporu.

Tom Forte, senioranalytiker ved D.A. Davidson, mener 5G er det hemmelige våpenet til Apple.

– De gode nyhetene i år handler om 5G. De trenger ikke noe spektakulært i iPhone 13. Det handler om å gi kundene en 5G-enhet og sakte, men sikkert bygge opp 5G-nettverket.

Quint Tatro, toppsjef for Joule Financial, har et annet syn på saken.

– Når markedet er svakt flokker investorene til Apple, men jeg er ikke en fan av Apple på disse nivåene. Hvis folk fortsetter å være bull og laste opp med indeksfond vil aksjen bli med, men jeg synes det er for mange andre muligheter der ute med verdi, sier Tatro.

Stephanie Link, investeringssjef i Hightower, anser Apple som en stabil aktør.

– Jeg har holdanbefaling. Apple er 6 prosent av porteføljen min. Hvis aksjen faller betydelig vil jeg ta en titt til. Jeg hadde kjøpsanbefaling tidligere, men hold nå, sier hun.