Toppsjef kjøper flere aksjer i Haudemann-favoritt

Giraff AS, et selskap heleid av Techstep-sjef Børge Astrup, har kjøpt 65.000 aksjer i Techstep til en kurs på litt over 4,48 kroner stykket, tilsvarende litt over 291.000 kroner.

Etter denne transaksjonen kontrollerer Børge Astrup nesten 123.400 aksjer i Techstep.

– Det er et kjempepotensial. Jeg kommer til å kjøpe mer etter hvert, sa Astrup i et intervju med Finansavisen i midten av august.

Største aksjonær i Techstep er Jan Haudemann-Andersen som har en eierandel på 17,47 prosent gjennom Datum, mens Datum Vekst inntar 23. plass på aksjonærlisten med en eierandel på 0,76 prosent. Selskapets nest største aksjonær er Kristian Lundkvist som eier 11,22 prosent av aksjene gjennom Middelborg Invest.

For en uke siden kjøpte Oppenheim AS, et selskap kontrollert av Jan Haudemann-Andersens kjæreste Karoline Steiro, 500.000 aksjer i Techstep til en kurs på 4,18 kroner stykket, tilsvarende nesten 2,1 millioner kroner.