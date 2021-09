Tech-selskap tildelt kontrakt med betydelig forlengelse

Pexip Holding har signert en betydelig Enterprise-avtale med The Defense Information Systems Agency (DISA) i USA, og kontrakten løper over 1 år med opsjoner om forlengelse for ytterligere 2 år.

Det kommer frem av melding torsdag morgen.

DISA er en del av det amerikanske forsvarsdepartementet, og DISA leverer informasjonsteknologi og kommunikasjonsstøtte til blant annet presidenten og USAs forsvarsminister.

Med denne forlengelsen vil Pexip levere DISA med selv-vertede programvare som vil drive deres hovedtjeneste for videokonferanse, samt støtte interoperabilitet med Microsoft Teams. Kontrakten er en forlengelse på en avtale som ble inngått mellom DISA og Pexip i 2019, heter det.

Det fremgår også av meldingen at kontraktens årlige verdi vil bli innlemmet i Pexips ARR (årlig gjentagende inntekter) fra tredje kvartal 2021, og at kontrakten var en del av den kommuniserte pipelinen for andre halvdel av 2021.