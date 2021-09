Har inngått Vessel Insight-kontrakt for 26 fartøy

Kongsberg Digital har inngått en kontrakt med det norske rederiet Island Offshore for utrulling av Vessel Insight på hele flåten bestående av 26 fartøy, opplyses det i en melding.

«Dette er en av de største kontraktene Kongsberg Digital har fått knyttet til Vessel Insight siden lansering av løsningen i 2019», heter det i meldingen.

– Vi er veldig glade for å kunne bidra til å ytterligere styrke Kongsberg Gruppens samarbeid med Island Offshore, og vi ser frem til å jobbe tett med Island Offshore for å levere og videreutvikle løsninger som kan bidra til å gi dem et konkurransefortrinn i markedet, samt bidra til at de oppnår sine mål for sikkerhet, effektivitet og bærekraft, sier Andreas Jagtøyen, Executive Vice President for Digital Ocean i Kongsberg Digital.

Fire fartøy i flåten er allerede koblet opp til Vessel Insight plattformen, og Kongsberg Digital arbeider fortløpende med installasjon på de resterende skipene i flåten.

For de første fartøyene har Island Offshore allerede benyttet seg av applikasjonen Vessel Performance fra Kongsberg Maritime og partnerapplikasjonen Yxney Maritimes MARESS som er tilgjengelig i Vessel Insights økosystem. Dette har på kort tid ført til at de fire fartøyene nå har gått fra manuell til automatisert rapportering.

– Ved å samle inn all data på samme plattform får vi et effektivt og korrekt utgangspunkt til å analysere driften vår og sammenlikne alle skipene i flåten. På den måten kan vi dele erfaringer mellom fartøyene og sikre at vi opererer så effektivt og sikkert som mulig. Dette gjør flåten vår enda mer bærekraftig ved å redusere drivstofforbruket og dermed øke attraktiviteten i markedet. Med økende krav til rapportering sparer det oss også for mye arbeid å automatisere rapporteringsprosessene, som i dag gjøres manuelt, sier Trond Hauge, Technical Manager i Island Offshore.