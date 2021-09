Kjempeavtale for Sandnes-droner

Sandnes-baserte KVS Technologies har inngått en strategisk avtale med amerikanske Spright om levering av droneinspeksjonstjenester for kraftnettet i USA, heter det i en pressemelding.

Kontraktssummen oppgis til 60 millioner dollar.

Elektrifiseringsbehov

KVS Technologies har utviklet og kommersialisert en løsning som kan hjelpe nettselskapene med å dekke de økte behovene til elektrifisering og øke kapasiteten i nettverkene sine.

Løsningen består av et spesialdesignet, ubemannet luftfartøysystem, Explorer E30, myntet på å utføre autonome og utslippsfrie luftinspeksjoner i stor skala.

Sandnes-selskapet leverer ifølge meldingen tjenester til over 10 prosent av nettselskapene i Norge, og har utført over 3.000 såkalte BVLOS-inspeksjoner (Beyond Visual Line of Sight) av strømnettinstallasjoner i Europa.

5 millioner kilometer

Spright er droneavdelingen i Air Methods, et ledende selskap innen luftfartsbaserte medisinske tjenester som årlig leverer livreddende hjelp til over 70.000 mennesker i USA. Spright har et Part 135-sertifikat som gjør det mulig å utføre BVLOS-droneflyvninger uten unntak og i samsvar med det fulle regleverket håndhevet av amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA).

KVS-avtalen gjør Spright i stand til å skalere opp i Nord-Amerika, og vekstpotensialet oppgis som betydelig: USA har rundt 5 millioner kilometer med kraftledninger, mot omtrent 100.000 kilometer i Norge.