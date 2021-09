Analytiker shorter Apple – tror aksjen vil falle 40 prosent

Apple lanserte i går flere nye iPhone 13-modeller sammen med en ny iWatch, ny iPad mini og oppgradert iPad.

Delano Saporu, grunnlegger av New Street Advisors, sier han kjøper mer etter kursfallet.

– Det legger på kortsiktig svakhet. Vi hadde Epic-avgjørelsen i retten i forrige uke, og kursen falt noe. Jeg tror langsiktige investorer bør kjøpe mer på kortsiktig svakhet, sier han til CNBC.

Han legger til at aksjen har en P/E på rundt 29 ganger, som er lavere enn de fleste FAANG-aksjene.

– Jeg tror det er rom for mangedobling, sier Saporu.

Pierre Ferragu from New Street Research har imidlertid et helt annet syn på saken.

Shorter etter lansering

Ferragu er ikke så sikker på at de nye enhetene vil selge godt i neste år og har tatt en shortposisjon i aksjen.

Han har satt kursmålet til 90 dollar pr. aksje – 46,5 prosent lavere enn gjennomsnittskursmålet blant 24 Wall Street-analytikerne på 168,29 dollar pr. aksje.

New Street Research-analytikeren mener Apple kan bli et offer for sin egen suksess. Fjorårets iPhone 12 ble en braksuksess og kan gjøre det vesentlig vanskeligere å selge årets modeller.

– Hvis iPhone-leveringene faller 15 prosent lavere enn forventning, vil det utløse en markant sell-off – mye det samme som skjedde tidlig i 2019 da aksjen falt 30 prosent på bare få uker, sier Ferragu.

– Jeg forventer et likt fenomen, en rask tilbaketrekning i aksjen. Når du har veldig, veldig svak guiding får du den typen utvikling.

I januar 2019 hadde Apple-aksjen sitt tyngste fall på seks år etter å ha kuttet guidingen på omsetningen.

Analytikeren nedgraderte Apple allerede i mai, og tirsdagens lansering styrket overbevisningen om at kursen vil falle. Nå venter selskapet at antall Apple-enheter vil falle til mellom 180 og 200 millioner enheter i regnskapmessig år 2022. Det er 15 til 20 prosent lavere enn konsensus.

Apple-aksjen har gått 12,3 prosent hittil i år, men er ned 4 prosent siste uke.