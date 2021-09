Cyberkriminelle angriper finansbransjen

IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro publiserte nylig halvårsrapporten,«Attacks from All Angles: 2021 Midyear Security Roundup», hvor det blant annet kommer frem at selskapet blokkerte nesten 41 milliarder e-post-trusler, skadelige lenker og programvare.

Det representerer en eksplosiv vekst på hele 47 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Forstå trussellandskapet

– Det første steget mot å effektivt redusere cyber-risikoen, er å forstå omfanget, kompleksiteten og de karakteristiske egenskapene i trussellandskapet, sier kommunikasjonssjef i Trend Micro, Karianne Myrvold, i en melding.

Cyberangrep mot bank- og finanssektoren økte med over 1.300 prosent mens direktørsvindel økte med 4 prosent, sannsynligvis en konsekvens av Covid 19 og dermed utstrakt bruk av hjemmekontor.

Det er en økende tendens til at cyberkriminelle samarbeider med tredjepartsaktører hvor nye og avanserte verktøy og teknikker blir tatt i bruk for å stjele og kryptere dataene til de nøye utvalgte målene.

Trend Micro oppdaget i perioden 164 skadelige apper relatert til Covid 19-svindel. Over halvparten av disse skadelige appene utga seg for å være TikTok.