Vil skape en verden hvor du aldri igjen må logge inn

I en pressemelding onsdag annonserte ForgeRock aksjeprisen de vil notere seg på New York Stock Exchange for. Da selskapet på torsdag ringte i bjellen på børsen kostet en aksje 25 dollar. Fem timer senere, etter en stigning på over 46 prosent, kostet aksjen 36,50 dollar. I skrivende stund verdsetter markedet selskapet til 401 millioner dollar – 3,4 milliarder kroner.

Selskapet ble startet i 2009 i Oslo av fem gründere, blant annet de to nordmennene Hermann Svoren og Lasse Andresen, ifølge Shifter. Det gjorde de sammen med Jonathan Scudder, Steve Ferris og Viktor Ake. Visjonen var å skape en verden hvor du aldri igjen må logge inn.

ForgeRock har laget en plattform for digitale identitetsløsninger. Det vil si prosessen med å identifisere og autentisere nettverksbrukere som skal ha tilgang til digitale tjenester. Det brukes for å sikre at de som får tilgang til tjenestene virkelig er de de sier er, og hjelpe organisasjoner med å redegjøre for hvordan tjenestene deres blir brukt.

I 2012 byttet selskapet ut Norge og Oslo med USA og San Francisco. I 2020 gjennomførte de det som var den siste emisjonsrunden før børsnotering. Da hentet de 800 millioner kroner. Bransjen som helhet var da anslått å være verdt 16 billioner dollar – tilsvarende 138 billioner kroner, ifølge Techcrunch. I 2024 er det tallet ventet å doble seg til 30,5 billioner dollar.

Trukket seg ut

De to nordmennene som var med på å grunnlegge selskapet er ikke lenger deltakende i den operasjonelle driften av ForgeRock. Likevel tjener de godt på børsnoteringen gjennom sin «minimum» fem prosents eierandel gjennom holdingselskapet Gravityrock, som ifølge proff.no har besøksadresse på Lysaker torg 2.

Så sent som i 2016 satt Gravityrock på 26 prosent av selskapets aksjer. Gjennom nedsalg og utvanning gjennom emisjoner har den andelen dermed sunket til «minimum» fem prosent, ifølge børsprospektet. Med utgangspunkt i torsdagens oppgang i aksjekursen sitter holdingselskapet dermed på aksjeverdier til minst 170 millioner kroner.

Blant andre investorer på eiersiden finner man risikokapitalfirmaene Meritech Capital, Riverwood Capital Partners, Foundation Capital, og Accel Partners. Morgan Stanley og J.P. Morgan ble brukt som våpendragere i IPO-en.