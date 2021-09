Atea starter tilbakekjøp – varsler økt overskudd

Styret i Atea har vedtatt å starte et program for tilbakekjøp av aksjer, opplyses det i en melding fredag. Aksjene skal brukes i aksjeopsjonsavtaler for ansatte.

STYRELEDER: Storeier Ib Kunøe. Foto: Atea

I programmet vil det bli kjøpt tilbake maksimalt 520.000 Atea-aksjer for inntil 100 millioner kroner. Det påbegynnes mandag 20. september og vil løpe til 31. oktober – eventuelt til de maksimale aksjeantallet er kjøpt.

Atea vil ikke betale mer enn 200 kroner pr. aksje i tilbakekjøpsprogrammet. Fredag handles aksjen til drøyt 150 kroner.

I forbindelse med tilbakekjøpsprogrammet oppgir Atea også sin guiding for inneværende kvartal.

Selskapet venter et driftsoverskudd på rundt 245–260 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er ifølge Atea på nivå med analytikeres estimater – men opp fra 215 millioner kroner i tredje kvartal i fjor , og opp fra 206 millioner i andre kvartal i år.

De langsiktige utsiktene står uendret, presiserer Atea.