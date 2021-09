Hevder Google misbrukte markedsmakt

Ved hjelp av sine «enorme økonomiske muskler» misbrukte Google den dominerende posisjonen til operativsystemet deres Android har i India, hever Konkurransetilsynet på subkontinentet i rapport som Reuters har fått tilgang til.

Ifølge rapporten, som tilsynet har brukt to år på, brukte Google makten sin til å skade konkurrentene ulovlig ved å redusere produsenters evne og insentiv til å utvikle og selge alternativer til Googles Android, samt tvunget dem til å på forhånd installere Google-apper.

I en uttalelse til Reuters sier IT-kjempen at de ikke har fått sett på rapporten ennå, men at de ser frem til å samarbeid med det indiske Konkurransetilsynet for å «demonstrere hvordan Android har ført til mer konkurranse og innovasjon, ikke mindre».

Tilsynet sier de vil gjennomgå rapporten og gi Google en ny sjanse til å forsvare seg, før de utsteder en endelig ordre, som kan inneholde straffer av ulik grad.

Fått milliardbot i både Sør-Korea og Italia

Rapporten er det seneste tilbakeslaget for Google i India når det kommer til misbruk av markedsmakt. Selskapet har også flere etterforskninger mot seg innen betalings-apper og smart-TV-markedet. I tillegg til å bli satt under lupen i både USA og Europa.

Tidligere denne uken ble teknologikjempen en bot på 207,4 milliarder koreanske won, rundt 1,53 milliarder kroner, for brudd på konkurranselovene i Sør-Korea. Mens italienske myndigheter ga selskapet en bot på 100 millioner euro for å ha utestengt en rivaliserende app for lading av elbiler.

Android har en markedsandel på 98 prosent blant Indias 520 millioner smarttelefoner, melder Counterpoint Research. Og det indiske Konkurransetilsynet har snakket med blant annet Microsoft, Amazon og Apple i tillegg til smarttelefonprodusenter som Samsung og Xiaomi, skriver Reuters.

India er fortsatt et sentralt vekstmarked for Google, og de kunngjorde i fjor at de ville bruke 10 milliarder dollar på subkontinentet de neste fem til syv årene gjennom ulike investeringer. Som vil være deres største investeringsforpliktelse i et vekstmarked.