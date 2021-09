Link Mobility dropper milliardkjøp

LINK Mobility dropper kjøpet av Soprano Design for 3,59 milliarder kroner, opplyser selskapet søndag. Kjøpet ble kunngjort 18. mai.

Nå opplyser partene at de har kommet til gjensidig enighet om å ikke gå videre med transaksjonen.

Soprano er basert i Sydney og har over 4.000 selskaper og myndighetsinstanser som kunder verden over, innen bransjer som finans, helse, logistikk og læring.

Ville endre vilkårene

Prisen på 3,59 milliarder kroner skulle gjøres opp med en kontantbetaling på 25 millioner australske dollar, cirka 160 millioner kroner, pluss 88,7 millioner nye aksjer i Link Mobility.

Link Mobility mener nå at en reforhandling av vilkårene må til for å gjennomføre transaksjonen. Partene skal også ha vært i samtaler om endringer av vilkårene denne uken, men har ikke lyktes med å bli enige.

Link Mobility-sjef Guillaume Van Gaver sier i en kommentar at det er en del av businessen at visse transaksjoner ikke går igjennom. Han sier at Soprano-kanselleringen ikke vil ha noen driftsmessig effekt på selskapet.

Selskapet viser videre til at det hadde 808 millioner kroner i kontanter ved utgangen av andre kvartal, som er øremerket oppkjøp og fusjoner (M&A).