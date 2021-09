DNB ser stor oppside i nettverkselskap

DNB Markets tar opp dekningen av nettverkselskapet Smartoptics Group, og starter med å gi selskapet et en kjøpsanbefaling. Samtidig blir kursmålet satt til 17,5 kroner, opplyser TDN Direkt.

Ifølge meglerhuset er en del av det optiske nettverksutstyret som blir brukt for transportere økende datavolumer «over-engineered» og prisingen blir satt deretter.

«Etter vår mening har dette åpnet for en flerårig kostnadsforstyrrende mulighet for Smartoptics, selv om komponent-situasjonen gir noe kortsiktig risiko», skriver meglerhuset i analysen fra søndag.

Børsnotert i juni

Smartoptics, som gikk på børs i juni, kunne vise til et sterkt andre kvartal, da de la frem tallene i forrige måned. Inntektene økte med 62 prosent fra 76,7 millioner kroner i fjor til 103,6 millioner i år. Det sørget for at driftsresultatet firedoblet seg fra 2,2 millioner kroner til 8,7 millioner kroner inneværende år.

Samtidig leverte selskapet en bruttomargin på 40,4 prosent mot 38,6 prosent i fjor.

– Vi venter nå en omsetningsvekst i 2021 på 20-35 prosent, mot den tidligere guidingen om en vekst på 20-30 prosent, sa Magnus Grenfeldt, adm. direktør i Smartoptics, da.

Ifølge Grenfeldt har selskapet et 2021-mål om en bruttomargin på rundt 41-44 prosent, en EBITDA-margin på rundt 9-12 prosent, og et forhold mellom investeringer og salg på rundt to prosent.