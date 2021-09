Sikrer seg Induct-aksjer

Montebello Vinselskap og Invest AS, et heleid selskap av Karl-Anders Grønland som er foreslått som styreleder i Induct, har kjøpt 213.335 aksjer i selskapet til kurs 7,5 kroner pr aksje.

Det fremgår av en melding mandag.

Etter kjøpet eier Montebello Vinselskap og Invest AS 213.335 aksjer i Induct. I tillegg har Solvik Holding AS og More Colly AS som er eid av henholdsvis foreslått styremedlem Ole Jørgen Karud og finansdirektør Martin Fleisje kjøpt 27.000 aksjer hver seg til kurs 7,5. Etter kjøpet eier Karud 307.000 aksjer, mens Fleisje gjennom More Colly AS eier 98.500 aksjer i Induct.

Det opplyses også at Fiona Holding som er heleid av styremedlem Hans Martin Nakkim har solgt 54.000 aksjer i Induct til kurs 7,5 kroner pr aksje, hvor Fiona Holding etter dette eier 196.000 aksjer i Induct.