Carnegie tar opp dekning av tech-aksje: Spår 35 prosent oppside – mener aksjen er en oppkjøpskandidat

Carnegie tar nå opp dekning av Elliptic Laboratories med en kjøpsanbefaling.

Meglerhuset har satt sitt kursmål til 300,00 kroner, noe som tilsvarer en oppside på knappe 35 prosent sammenlignet med mandagens kurs.

Det eneste andre meglerhuset som dekker aksjen er SpareBank1 Markets med analytiker Petter Kongslie. De har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 350 kroner.

Milepæler

Carnegie forventer nå at Elliptic Labs vil seksdoble inntektene i perioden 2020 til 2023 til 286 millioner kroner, og estimerer en EBITDA-margin i 2023 på 44 prosent.

Meglerhuset påpeker at selskapet henvender seg mot et marked verdt 29-46 milliarder kroner, og at de foreløpig ikke har identifiser noen signifikante direkte konkurrenter.

Elliptic Labs har den siste tiden inngått milepælkontrakter med betydelige produsenter (OEM – original equipment manufacturer), inkludert blant annet Bosch. Carnegie mener dette indikerer signifikant salgspotensial og forventer ytterligere kontrakter i tiden fremover.

«Vi ser på Elabs som en potensiell oppkjøpskandidat, grunnet den strategiske verdien av deres intellektuelle eiendeler (IP). I tillegg noterer vi oss at den forventede overføringen fra Euronext Growth til Oslo Børs kan øke investoroppmerksomheten for aksjen i tiden fremover».