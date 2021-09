Henter direktør fra konkurrenten

Ulf Ritsvall blir ny salgs- og markedsdirektør i Next Biometrics, opplyser fingeravtrykksteknologiselskapet tirsdag.

Han kommer fra den svenske konkurrenten Fingerprint Cards, og tiltrer 15. oktober.

– Vi er glade for at en erfaren leder som Ritsvall begynner i Next. Hans globale track record fra biometribransjen vil styrke vår evne til å kommersialisere våre løsninger og akselerere vekst, sier Next-sjef Peter Heuman i en kommentar.