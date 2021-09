SpareBank 1 Markets mener børstaper kan doble seg

SpareBank 1 Markets er ute med en oppdatering på Play Magnus hvor analytiker Petter Kongslie gjentar sin kjøpsanbefaling og kursmål på 40 kroner.

Kongslie tror verdensmesterskapet i sjakk, som finner sted i årets fjerde kvartal, kan være en stor trigger for aksjen.

Krydre porteføljen

«Selv om vi generelt anbefaler våre kunder innenfor TMT & Small Cap-segmentet å bevege seg innover på risikoskalaen vil vi trekke frem PMG som et alternativ til å krydre porteføljen», skriver Kongslie i rapporten.

Analytikeren minner om at Play Magnus fortsetter å øke basen for gjentagende inntekter og hadde en en organisk vekst på 63 prosent, år over år, i andre kvartal 2021.

En trigger?

En kortsiktig trigger kan være at Play Magnus leverer en ordreinngang i den øvre enden av, eller over, guidingen. SpareBank 1 Markets forventer en ordreinngang på 25 millioner dollar i 2021 mens guidingen er i størrelsesorden 24–25 millioner dollar.

Tirsdag omsettes aksjen for 18,54 kroner, opp 3,7 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen mer enn doble seg fra dagens nivå. Hittil i år har aksjen falt rundt 20 prosent mens den er halvert siden toppnivåene i slutten av januar.