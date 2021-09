Toast-prising som lukter svidd

Toast, som leverer teknologi til restaurantbransjen, priset tirsdag sin børsintroduksjon (IPO) på NYSE til 40 dollar pr. aksje, opplyser en person med kjennskap til saken til CNBC.

Selskapet var ventet å selge aksjer for 34-36 dollar stykket, etter allerede å ha løftet intervallet fra 30-33 dollar. På kurs 40 dollar er Toast priset til rundt 20 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 173 milliarder norske kroner.

IPO-en kommer etter en berg-og-dalbane-ferd gjennom coronapandemien. Toast mistet først 80 prosent av inntektene og måtte halvere staben, men kom til et vendepunkt da restaurantene dreide sine virksomheter over mot mer takeaway og mobilbestillinger.

Firedoblet med corona

Allerede innen tredje kvartal 2020 var inntektene tilbake over nivåene fra året før, og innen november var oppsvinget så sterkt at Toast gjennomførte et annenhåndssalg der nåværende og tidligere ansatte kunne selge opptil 25 prosent av sine opptjente aksjer til en kurs som priset selskapet til 8 milliarder dollar.

Ifølge CNBC ble Toast tilbake i februar 2020, like før coronautbruddet, av investorer priset til 5 milliarder dollar. Prisingen har dermed firedoblet seg under pandemien.

Toast betjente ved utgangen av juni over 48.000 restauranter, mot 27.000 ett år tidligere. Årlig gjentakende inntekter (ARR) kom i andre kvartal inn på 494 millioner dollar, opp 118 prosent fra samme periode i fjor. Det meste av inntektene kommer fra det Toast selv karakteriserer som fintech-løsninger, bestående i hovedsak av gebyrer kundene betaler for betalingstransaksjoner.