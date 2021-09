Crayon inngår ny investeringsavtale

Crayon har inngått en investeringsavtale med Cloud Direct, hvor Crayon under avtalen har gjort en investering på 3 millioner pund for en minoritetsandel av selskapet, samt etablering av et kommersielt partnerskap, ifølge en melding fra selskapet.

Avtalen vil i første omgang fokuserer på drift i Storbritannia hvor de fleste av Cloud Direct sine kunder er lokalisert, men vil imidlertid kunne skaleres til kunder over hele verden siden de har levert mer enn 4.000 cloudmigreringer, opplyses det.

Ifølge meldingen er Cloud Direct en av de ledende Microsoft-partnerne i Storbritannia med årlige inntekter på 20 millioner pund, hvor 82 prosent er gjentagende inntekt.

Ifølge avtalen vil Crayon ha en opsjon på å investere ytterligere for en majoritetsandel på et senere tidspunkt.

– Vi er spente rundt denne avtalen, ettersom den kombinerer det beste av både Crayon og Cloud Direct, sier administrerende direktør Melissa Mulholland i Crayon.