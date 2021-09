Xplora-seier etter Warner Bros-samarbeid

Xplora Technologies har lansert et nytt aktivitetsprogram for barn under navnet Xplora Goplay i samarbeid med Warner Bros og deres ikoniske Tom & Jerry-figurer.

Det norske techselskapet har nå vunnet pris for beste lisensierte reklamekampanje i konkurranse med store navn som Pokemon GO, McDonalds og UNICEF.

– Viktig anerkjennelse, kommenterer Sten Kirkbak, adm. direktør i Xplora.



– Det er all grunn til å tro at plattformen vil fortsette å vokse i årene som kommer, og det er stort potensial for flere samarbeidspartnere.

Markedet for smartklokker til barn eksploderer og det er estimert at det skal selges over 100 millioner de neste årene.