Utvikler digital advokat

Simplifai, et porteføljeselskap i Elop, vil sammen med Claims Link og HDI Global Specialty begynne å utvikle et avansert AI-verktøy for å automatisere komplekse prosedyrer for forsikringsbransjen – inkludert en digital advokatløsning, fremkommer det av en melding fredag.

Prosjektet har nylig fått finansiering fra Innovasjon Norge på 3,9 millioner og vil begynne umiddelbart, skrives det.

Målet for den «digital advokaten» er å automatisk vurdere nye saker opp mot historiske og, basert på dette, utarbeide et begrunnet forslag til en konklusjon om den nye saken.

Videre fremkommer det at løsningen er mulig å adoptere til andre sektorer og industrier.