Arctic Securities venter kursoppgang på nesten 50 prosent for teknologiaksje

I slutten av juni nedjusterte Arctic Securities kursmål på Pexip fra 140 til 120 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt. Nå kutter meglerhuset kursmålet fra 120 til 110 kroner og gjentar på nytt sin kjøpsanbefaling.

Utfordrende markedsforhold

Ifølge TDN Direkt ser Arctic Securities utfordrende markedsforhold og venter et svakt underliggende kvartal for Pexip når selskapet publiserer ARR-oppdateringen for tredje kvartal 7. oktober.

«Selv om kontraktsforlengelsen med DISA bør bidra med 3,5-4,7 millioner dollar i ARR, som vil «redde kvartalet», ventes en forsinket tilbakekomst til kontorer blant de større selskapene å utsette akselererte investeringer i nye videomøteløsninger inn i 2022», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Samtidig understreker analytikeren at dette bør være reflektert i konsensusestimatene etter andre kvartal.

Lave estimater

Arctic Securities konkluderer med at Pexip-aksjen handles til 9,1 ganger omsetningsestimatet for 2021 mens globale SaaS-selskaper handles til 16,8 ganger omsetningsestimatet.

Fredag sluttet Pexip-aksjen på 75,50 kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 46 prosent.