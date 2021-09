Next Biometrics sikrer avtale i Asia

Next Biometrics har fått en designtildeling for notebook fra et stort Asia-basert teknologiselskap, ifølge en melding mandag. Selskapet har en sterk markedsposisjon i B2B-segmentet.

Next regner med at det vil ta 9-12 måneder før selskapet vil nå høyere volumer med kunden.

«Segmentet er kjent for sine lange design-in leveringstider, men også for langsiktig avtaler», heter det i meldingen.