Instagram utsetter utviklingen av plattform for barn

Adam Mosseri, som er leder for Instagram, skriver i et blogginnlegg mandag at en utsettelse vil gi selskapet tid til å jobbe med foreldre, eksperter, politikere og myndigheter.

– Vi får høre deres bekymringer og demonstrere hvorfor dette prosjektet er viktig for yngre ungdommer på nettet i dag, skriver Mosseri.

Instagram Kids er rettet mot barn under 13 år. Da Instagram-eier Facebook kunngjorde at de så på mulighetene for å utvikle en Instagram-plattform for barn i mars, uttalte de at de så på en mulighet for å la foreldrene kontrollere bruken. Det møtte ikke stor forståelse blant amerikanske politikere, og 44 justisministre rundt om i landet skrev et brev til Facebook-direktør Mark Zuckerberg der de ba ham droppe prosjektet.

I tillegg har det nylig kommet en serie artikler i Wall Street Journal som avslører at Facebook er klar over at bruken av Instagram førte til psykiske lidelser og angst blant mange tenåringsjenter.

