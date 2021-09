Elop Technology har fått en ordre for både den håndholdte enheten Elop Insight og robotenheten Insight Crawler av SealTech i USA, ifølge en melding fra selskapet.

SealTech er et Florida-basert selskap som spesialiserer seg på leveranse av produkter og tjenester som tar vare på og øker levetiden på betong, og har satt en bestilling på leveranse av ti stykker av Elop Insight ultralydskannere og samtidig ønsket å sikre seg leveranse av inspeksjonsroboten InsightCrawler.

Elop Insight-skannerne skal leveres gjennom 2022, mens InsightCrawler-enheten, som er under utvikling med Dekra Visatec, forventes å kunne leveres i første halvdel av 2022. Noe som gir tilstrekkelig tid til å legge til rette for amerikanske regulatoriske godkjenninger av teknologien.

SealTech planlegger å lansere inspeksjonstjenester basert på Elop Technology sine løsninger i større skala fra begynnelsen av 2022.

– Dette åpner opp for Elop i et amerikansk marked hvor vi vet det er betydelig aldrende infrastruktur og stort potensiale, det er åpenbart av strategisk viktig betydning oss. Det amerikanske markedet står foran store investeringer i årene som kommer og både fokus på miljø og sikkerhet er med å skape interesse for våre unike løsninger i USA. Vi ser frem til et godt samarbeid med SealTech og vi skal bistå de med det vi kan for at de skal kunne levere best mulig til sine kunder, sier Øivind Horpestad, adm. direktør i Elop.