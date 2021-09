– Vi investerer ganske mye. Det er ikke småtall som skal til for å få til dette, sier Shahzad Rana, teknologidirektør i Microsoft Norge med et hemmelighetsfullt smil.

Selskapet annonserer nå at de dobler datasentersatsingen sin i Norge ved å bygge to store nye anlegg i Oslo-området.

Fra før har selskapet et i Stavanger- og et i Oslo-regionen. Den amerikanske IT-giganten vil hverken røpe nøyaktig beliggenhet eller prislapp av sikkerhets- og konkurransehensyn.

– Hva er det som har drevet frem investeringsbeslutningen om å doble, er det pågangen av kunder eller behovet for å lagre mer lokalt i Norge i skytjenestene?

– Ting henger sammen. Markedet har tatt dette til seg og mange vil gjerne ha dataene sine i Norge. I tillegg har man nådd taket her når det kommer til tilgjengelig prosesseringskraft på de eksisterende anleggene vi har. Så vi måtte gjøre nye investeringer, sier Rana.

– I tillegg driver kundebehovet dette og ved å nå kunne etablere såkalte «tilgjengelighetssoner» i Norge kan vi levere en oppetid på 99,9 prosent, sier Rana videre.

Equinor løftet amerikanerne over terskelen

At Microsoft nå skal sitte med fire store sentre i Norge kom ikke av seg selv.

– Da vi startet i 2014 hadde ikke Norge god nok infrastruktur til å sette opp et datasenter. Vi hadde rett og slett ikke gode nok fiberlinjer ut av landet, sier Rana og fortsetter:

– Nå er det så gøy å kunne selge Norge der ute i verden. Ingenting av dette var på plass i 2014 fordi vi ikke var konkurransedyktige, men vi jobbet systematisk med dette frem til Microsoft besluttet å etablere seg fysisk her med datasentre i 2018.

En viktig milepæl var nemlig kontrakten Microsoft inngikk med Equinor i 2018, der den norske olje- og energigiganten hadde som forutsetning at de skulle kunne lagre dataene sine fysisk i Norge på Microsofts systemer.

– Equinor var viktig for at vi kommer «over terskelen», men nå er det SMB-markedet som er en viktig driver, sier direktør for datasenterstrategi, Christopher Frenning.

Microsoft er ikke de eneste som bygger datasentre i Norge. Det gjør også konkurrenten Google, samt andre norske og internasjonale aktører.

– Alle er hjertelig velkomne. Det viser at strategien fungerer, sier Rana, med referanse til regjeringens datasenter strategi.

Klyngeeffekt

Rana og direktør for datasenterstrategi, Christopher Frenning, påpeker at investeringen deres ikke bare genererer aktivitet på selve senteret og mer kapasitet for kundene, men også ringvirkninger hos kundene og leverandører.