Akva Group selger til israelere

Akva Group har inngått en avtale med Israel Corp som vil resultere i at sistnevnte tar en 15 prosent eierandel i Akva, ifølge en melding fra selskapet.

Israel Corp er et av Israels største holdingselskap. 50 prosent av produksjonsaktivitetene og 70 prosent av konsernets inntekter kommer fra global virksomhet.

Investeringen vil gjennomføres gjennom en rettet emisjon på 3.333.430 nye aksjer til en tegningskurs på 96,50 kroner pr. aksje, som beløper seg til 321,7 millioner kroner, i tillegg til nedsalg blant eksisterende aksjonærer i Akva på minst 2.166.730 aksjer til 96,50 kroner pr. aksje, som beløper seg til 209,1 millioner kroner.

Som en del av avtalen vil Israel Corp. bli berettiget til å utnevne ett styremedlem i Akva så lenge de har en eierandel på minst 12 prosent. Akva og Israel Corp. har videre avtalt å jobbe mot etableringen av en investeringsplattform innen landbaserte akvakulturfasiliteter på verdensbasis ved bruk av Akvas teknologi og løsninger.

Bidra til plattform

Selskapene venter å bidra med 10 millioner dollar hver til plattformen eller til landbaserte akvakultur prosjekter med mål om å hente ytterligere forpliktelser fra medinvestorer for å nå en totalsum på 100 millioner dollar.

– Vi er veldig fornøyde med å ønske Israel Corp. velkomne som en langsiktig strategisk aksjonær i Akva. Vi tror at Israel Corp. sin globale forretningserfaring og teknologiske bakgrunn vil bidra til vårt mål om å bygge et verdensledende tilbud av tekniske og digitale løsninger innen sjø- og landbasert akvakultur. Denne transaksjonen muliggjør at Akva kan akselerer sin gjennomføring av nåværende strategi, for å betydelig steppe opp vår innovasjonsagenda, og å transformere vår landbaserte strategi, sier adm. direktør Knut Nesse i Akva.

I en separat melding vises det til tidligere melding 12. juni 2020 og det opplyses at Akva Group har blitt tildelt en kontrakt for det fullstendige «grow-out» RAS-prosjektet fra AquaCon AS. AquaCon planlegger å bygge en grow-out-fasilitet på østkysten av Maryland i USA, hvor verdiene av Akva sine leveranser estimeres til 150 millioner dollar for den første fasen på 16.000 tonn.

Akva og Israel Corp. vil sammen bidra i et konvertibelt lån på 5 millioner dollar, og har opsjon til å investere ytterligere 15 millioner dollar, begge under visse forhold.