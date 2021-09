Zwipe inngår partnerskap med Credit Card Management (CCM) for å bringe Zwipe Pay ONE biometriske betalingskort til banker i Libanon, går det frem av en børsmelding onsdag.

CCM leverer utstedelse, anskaffelse og personaliserte korttjenester til mer enn 25 banker.

– Samarbeidet med CCM bidrar til videre akselerasjon av våre utstederengasjementer, og er et strategisk trekk for Zwipe i Libanon og MENA der innovasjoner som biometriske betalingskort er meget etterspurt blant banker, myndigheter og innbyggerprogrammer, sier Zwipes sjef for MENA-regionen, Ramzi Saboury, i en kommentar.

MENA-regionen omfatter 20 land i Midt-Østen og Afrika.

Oslo-partner også

Ifølge en annen børsmelding har Zwipe blitt partner med det Oslo-baserte startup-selskapet Reltime, som vil utstede Zwipe Pay ONE-baserte kort for å «ta neste generasjons kontaktløs sikkerhet til sine sluttbrukere».

Reltime vil tilby desentraliserte finansielle tjenester til kunder i Europa, Japan, India, Mexico og Brasil fra første kvartal 2022, og tar sikte på verdensmarkedet fra tredje kvartal 2022.