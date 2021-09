Har fått ny partner i USA

Elop Technology har inngått et partnerskap med USA-baserte International Climbing Machines (ICM), som sikrer Elop rettighetene til å kombinere sin ultralydskanner med ICMs klatreroboter, fremgår det av en melding onsdag.

Elops skanner vil bruke en ICM-designet klatrerobot for betongkonstruksjoner for å lage «InsightCrawler», et verktøy som vil kunne klatre vertikalt. ICMs maskiner kan blant annet klatre på vegger, tanker, skip, bygninger og demninger.

Dekra Visatech vil være partner i utvikling av grensesnittet som forbinder de to teknologiene.