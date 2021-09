Telenor med 5G-plan for 2022: Inntil 2.500 basestasjoner skal oppgraderes

Telenor hadde tirsdag invitert pressen til en oppdatering om selskapets 5G-utrulling.

Både Telia og Telenor er i full gang med å ruste opp de norske mobilnettene til neste generasjons teknologi. Konkurrenten Ice planlegger også å rulle ut 5G i sitt nett etter hvert.

Teknologidirektør Ingeborg Øfsthus i Telenor Norge kunne fortelle at selskapet så langt i år har oppgradert 1.000 basestasjoner i Norge – slik at de enten har fått 5G eller er klargjorte for det.

– Neste år har vi planer om å oppgradere opp mot 2.500 basestasjoner til. Det er en enorm takt i utbyggingen vår og det er en enorm jobb som gjøres, sier Øfsthus.

Telenor opplyser selv at de har over 7.500 basestasjoner totalt i Norge. Innen 2024 skal alle være oppgradert.

Oppgraderingen av basestasjoner neste år vil skje i alle regioner av landet.

Før sommeren 2022 får en rekke steder langs kysten oppgradert nett, inkludert Hvaler og Tønsberg-området. Så følger en rekke fjellsportssteder til høsten for å være klar til vinteren 2022/2023.

Stadig flere har 5G-telefon

Teknologidirektøren kunne også fortelle at stadig flere nordmenn har skaffet seg 5G-telefon:

– Vi begynner å nærme oss en halv million terminaler (mobiler og modem, journ.anm.) som er 5G-kompatibelt i nettet vårt. Det har gått fort, sier hun.