Tirsdag morgen sprakk nyheten om at teknologiselskapet AutoStore, som utvikler og tilbyr robotiserte lagersystemer, vil gå på børs og hente cirka 315 millioner dollar i bruttoproveny, som tilsvarer rundt 2,7 milliarder kroner.

Rett etter at noteringsnyheten var ute av sekken var SpareBank 1 Markets ute med en verdivurdering av selskapet. Det mener at AutoStore representerer en unik mulighet til å investere i en markedsleder med et åpent marked på 230 milliarder dollar.

Meglerhuset mener at selskapet vil prises opp mot 130 milliarder.

Noteringen vil bli den desidert største i år og selskapet har lagt opp til en svært aggressiv vekstplan de neste årene. AutoStore omsatte for 149,6 millioner dollar i første halvår 2021, opp fra 79,8 millioner i samme periode året før. Til neste år anslår selskapet at det skal vokse med 67 prosent.

Skeptisk

– Jeg blir alltid skeptisk når jeg bare ser oppblåste omsetningstall, sa Trygve Hegnar i gårdagens tv-sending.

– Det lyser rødt fordi det er åpenbart at inntjeningen er negativ eller veldig liten. Du kan ikke ha et selskap på Oslo Børs som prises til 140 milliarder hvis de ikke tjener penger, følger han opp med.

Av omsetningen på 146,9 millioner dollar i første halvår endte EBITDA-resultatet på 74,9 prosent, tilsvarende en margin på 50,1 prosent. Tallene for resultat før skatt har selskapet foreløpig ikke publisert.

Hegnar mener at prisingen ikke vil slå inn.

– La oss kalle det gult lys, det er kanskje ikke rødt enda, sier han.

Se hele klippet over.